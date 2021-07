Valtteri Bottas: "Tweede op het podium is het maximaal haalbare"

Valtteri Bottas zegt dat zijn tweede plaats op het podium het maximaal haalbare was tijdens de Grand Prix van Oostenrijk op de Red Bull Ring.

De Finse Valtteri Bottas is blij dat hij nog een treedje hoger op het podium mag plaatsnemen dan vorige week, toen hij een derde plaats behaalde in de Grand Prix van Stiermarken. Die werd op dezelfde baan gereden nabij het Oostenrijkse Spielberg.

Valtteri Bottas kon Mercedes-teamgenoot Lewis Hamilton inhalen nadat de Brit worstelde met zijn auto. Hamilton liep schade op nadat Hamilton te wijd ging in de eerste bocht.

Bottas: "Voor mij persoonlijk is het een plek beter dan vorig week, dus dat is goed. Ik denk dat wij als team nog wel wat punten te bespreken hebben op het gebied van pure racesnelheid gezien het gat naar Red Bull Racing. Voor mij is het fijn om weer op het podium te staan en nu als tweede."

Lando Norris was erg snel vandaag. Bottas voelde zich op zijn harde banden wel goed. "Op het laatst begonnen ze wel wat terug te vallen, en McLaren was vandaag verbazend snel. Zij konden dus nog wel behoorlijk wat druk zetten, dus wij hebben nog wel wat werk voor de boeg voor de race op Silverstone over twee weken. Voor nu geniet ik vooral nog een beetje van de champagne", vertelt Bottas na afloop van de race.