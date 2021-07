Christian Horner kan lachen na pole position Verstappen: "Max voelt dat er nog meer te halen valt"

Christian Horner had te maken met een coureur die niet tevreden was na het behalen van pole position. De Nederlander omschreef Q3 als "klote" nadat hij in die sessie de pole position wist te rijden.

Volgens Red Bull-baas Christian Horner heeft hij te maken met perfectionisme van zijn stercoureur.

Horner: "Max is altijd aan het zoeken naar dat kleine beetje extra, en ik denk dat hij voelde dat er nog wel wat meer in de auto had gezeten vandaag. Hij had een licht blokkerend wiel in de eerste run en wij wilden hem schone lucht geven voor zijn tweede run en dat gaf Lando Norris een beetje slipstream."

Horner vervolgt: "Om hem en Checo voor Mercedes te hebben is geweldig. Het was ontzettend close met McLaren."

Lewis Hamilton klaagde de laatste tijd en maakte meerdere keren de Honda motor verdacht, door te stellen dat Honda een upgrade doorgevoerd zou hebben op hun motor, terwijl dat helemaal niet mag.

Christian Horner komt daar nu op terug, aangezien Norris met een Mercedes-motor nu sneller blijkt dat Lewis Hamilton.

"Die McLaren bewijst dat de Mercedes-motor het in ieder geval goed doet achterin de McLaren, want zij zijn messcherp op snelheid in de rechte lijn. Zij gaan een rol van betekenis spelen. Wij weten nog niet wat het weer gaat doen, maar wat er ook gebeurt: wij moeten erop reageren."

Lewis Hamilton gaf aan te hopen op regen.

