Norris zet twee stappen extra en is dolblij met dezelfde startij als Verstappen

Lando Norris start morgen naast Max Verstappen op de eerste startrij. De Grand Prix van Oostenrijk, en het Red Bull Ring-circuit, liggen de McLaren coureur zeer goed want ook vorig jaar presteerde de jonge Brit uitstekend op het circuit tussen de bergen.

De tweede tijd achter Verstappen is een opsteker voor McLaren en Norris, die goede progressie lijken te boeken gedurende dit seizoen. De vierde plaats in het kampioenschap voor Norris is daar tevens een bevestiging van.

Na de kwalificatie zei de 21-jarige coureur: "Ik ben echt heel blij. Dit is echt cool! Na de vorige race, van vorige week, wilde ik die laatste stap maken en nu blijkt dat ik er twee heb gezet."

"Dit is echt leuk. Deze startpositie is voor morgen echt heel goed. Deze ronde is ook misschien wel de beste kwalificatieronde die ik ooit heb gereden. Het geeft mij een goed gevoel."

Oranje fans

Lando Norris, rijdend in het oranje van McLaren, geeft een dikke knipoog aan de Verstappen fans. Al dat oranje op de tribunes was ook Norris opgevallen: "De fans hier zijn echt cool. Iedereen hier is in het oranje om McLaren te supporten, en niet Max! Het is fijn dat ze allemaal weer terug zijn op de tribune."

"De race van morgen zal zwaar worden maar we hebben goed werk gedaan vandaag, ook al was ik heel dicht bij de pole position, maar morgen zien we het vanzelf."