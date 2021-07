Max Verstappen maakt zich geen zorgen nadat hij twee tienden tekort komt op Hamilton in Spielberg

Max Verstappen is niet in paniek nadat Mercedes de vrijdag in Oostenrijk als snelste wist af te sluiten. De Mercedes W12 was de snelste in handen van Lewis Hamilton, Bottas noteerde de tweede snelste tijd in VT2. Max Verstappen kwam met twee tienden tijd tekort op de snelste tijd van Lewis Hamilton, zijn naaste titelrivaal.

Goed gevoel

Verstappen vertelt op zijn eigen website Verstappen.com: “Mercedes lijkt erg snel op de zachte band. Van onze kant was de run op de zachte band niet perfect, niettemin voelde ik mij goed in de auto, en alles voelt redelijk goed aan.”

Verstappen vervolgt zijn bevindingen op vrijdag in Spielberg als hij vertelt: “Er zijn niet echt problemen dus we moeten er gewoon voor zorgen dat we wat meer snelheid vinden op de softs, want ik denk dat we er op de mediums goed uitzien en ook in de long runs ziet het er goed uit, en dat is uiteindelijk het belangrijkste.”

Met het oog op de kwalificatie van zaterdag voorziet Verstappen een spannende strijd met Lewis Hamilton en Valtteri Bottas: “Het zal spannend worden, Mercedes is sterker geworden, we zullen het morgen tijdens de kwalificatie zien. Het allerbelangrijkste is om de zachtere compounds het uit te laten houden tijdens de race, dat zal een uitdaging worden.”