Ferrari hekelt de 'ene na de andere' regelwijziging van de FIA

Sportief directeur van Ferrari Laurent Mekies wil dat de FIA ​​met teams gaat praten voordat er 'uit het niets ineens' wijzigingen worden aangekondigd. Het komt nu te vaak voor dat de FIA ineens halverwege het seizoen de technische richtlijnen omgooit of aanscherpt, vindt Mekkies.

Zo wijzigt de FIA ineens met invang van de Hongaarse Grand Prix de manier waarop pitstops moeten plaatsvinden. Eerder al was er de rel rond de achtervleugels die ineens moesten worden verstevigd.

De pitstop-regels worden nu aangescherpt, waardoor de veiilgheid zou moeten worden verhoogd, stelt de FIA. Er komt bijvoorbeeld een minimum tijd aan bepaalde taken, waardoor monteurs langer de tijd krijgen en menselijkerwijs goed kunnen controleren of bijvorbeeld hun handeling goed is uitgevoerd. Op die manier hoopt de FIA dat er nooit meer een auto wordt vrije gelaten zonder dat een wiel nog half los zit, bijvoorbeeld.

De Technische Directive zal voor Ferrari geen "problemen veroorzaken", maar toch ziet Mekkies liever dat de teams worden gevraagd om hun mening voordat de FIA met dit soort wijzigingen komt.

Mekkies wordt geciteerd op motorsport.com: "Het komt zeker een beetje uit de lucht vallen, dat ben ik met je eens Ik dat het waarschijnlijk beter is om samen te zitten en allemaal ons zegje kunnen doen over deze dingen, voordat de FIA ze uitwerkt en afkondigt. Nu worden wij een beetje verrast midden in het seizoen met een TD."

Er is wel begrip voor de ingrepen, maar toch wil Mekkies gehoord worden van tevoren, vertelt hij tegen de website. "Uiteindelijk begrijpen we waarom dat is, maar het zou waarschijnlijk leuk zijn om eerst te gaan zitten en te zien wat het is."