Marko lovend: "Verstappen heeft geen risico's genomen"

Helmut Marko zag Max Verstappen zonder al te veel moeite pole position pakken voor de Grand Prix van Stiermarken. De 78-jarige adviseur van Red Bull merkte op dat zijn pupil geen enkel risico nam en reed een magistrale tijd in de kwalificatie

In gesprek met Sky Sports zei Marko: "We verzwakten iets in de derde training, zou ik zeggen. Maar Max loste dat probleem op in de kwalificatie. Op de medium band was hij de snelste. Op de zachte banden was hij sterk zonder risico's te nemen."

Red Bull-teambaas Horner laat nog niet alles los over de strategie en houdt een slag om de arm: "Traditioneel is deze race een éénstopper. We moeten gewoon zien hoe het gaat. De twee Mercedessen en Max starten op de mediums, dus we zullen zien hoe het uitpakt."

Strategie Perez

Het is mogelijk dat alle strategieën ook kunnen worden weggegooid. Er wordt namelijk regen en onweer voorspeld voor zondagmiddag. Als het droog blijft zal Sergio Perez op de zachte banden starten, waarmee zijn doel is om meteen bij Lando Norris en Lewis Hamilton in de aanval te gaan.