Alonso superblij: "Wij verwachten regen tijdens de race"

Het lukte Fernando Alonso om in de top 10 te kwalificeren. De coureur van Alpine ziet dat als een grote oppepper voor het Franse team, die de laatste races wat stappen vooruit lijkt te maken. Daarmee doet het mee om de punten, en die hoop heeft de Spanjaard ook om vandaag in Oostenrijk mee te nemen naar huis.

Alonso kwalificeerde zich op de negende plaats en ziet daarmee de goede progressie van zijn team. Na de kwalificatie zei hij: "Ik ben superblij! Ik ben echt heel blij voor iedereen in het team. We hebben tot nu toe een heel goed weekend. In Bakoe viel alles onze kant op waardoor we de zesde plaats haalden, en sindsdien zit het ons mee."

"De wagen is dit weekend heel goed om te rijden. We hebben goede grip en hij voelt goed aan. De top 10 was wel het maximale maar dat hebben we eruit weten te halen."

Regen

Vooruitkijkend naar de race is het vooral een kwestie van bandenmanagement. Alonso: "We moeten op de banden letten. De slijtage is zeker een punt van aandacht tijdens de race en daarnaast hebben we nog de lucht. Onze voorspelling zegt dat het gaat regenen."