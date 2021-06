Daniel Ricciardo weet niet hoe hij het heeft: Norris vierde, Ricciardo dertiende

Daniel Ricciardo heeft een slechte zaterdagavond. Hij kwam vandaag niet verder dan de dertiende tijd tijdens de kwalificatie. ZIjn prestatie staat wederom in schril contrast met die van zijn teamgenoot Lando Norris: Norris maakt indruk en plaatst zijn McLaren op de vierde startrij.

Ricciardo staat voor een raadsel, waarom hij weer minder snel is dan Norris. Vorig weekend leek hij juist goed te gaan in Frankrijk, dit weekend is het verschil tussen de twee coureurs met 9 auto's wel erg groot.

Ricciardo weet het ook allemaal even niet na de kwalificatie: "We hebben gewoon heel veel snelheid verloren sinds gisteravond. Het probleem is nog niet eens dat we tijdens de kwalificatie langzaam waren, dit speelde vanochtend tijdens de derde vrije training al. Het is weer zo'n sessie waarin wij met de handen in het haar zitten. Wij zaten gewoon echt heel ver weg, het verschil is ongeveer een seconde."

Het is nog maar de vraag wat Ricciardo kan doen vanaf de dertiende positie. Een verklaring heeft Ricciardo er niet voor, zegt hij na afloop bij Sky Sports F1.

"Voelde alsof ik aan de limiet zat"

Ricciardo: "Het is een beetje vreemd. Ik kan niet zeggen of we antwoorden hebben op de vraag waarom we nu ineens zoveel langzamer zijn. Ik kijk vooral naar morgen nu, maar ik had het niet verwacht na gisteren dat we nu zo laag zouden staan. Misschien dat het aan de afstelling ligt, het voelde alsof ik al aan de limiet zat."

Onderstaande video toont de verschillen tussen de beide McLarens op de Red Bull Ring.