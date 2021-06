Horner blij met nieuw record Verstappen: "Onze eerste pole in Oostenrijk is fantastisch"

Max Verstappen heeft zijn tweede pole position op rij gepakt uit zijn carriere, nadat hij vorige week in Frankrijk eveneens van pole position startte. Dat was niet het enige record dat de Nederlander op zijn naam schreef. De Verstappen heeft ook de eerste pole position voor een Red Bull-coureur op het thuiscircuit van de drankjesfabrikant te pakken.

Dicht bij elkaar

Met dat feit is teambaas Christian Horner dolblij. Na afloop zei hij tegen Sky Sports: "Dit is onze eerste pole position ooit in Oostenrijk. Het was een fantastische kwalificatie voor ons team en ook van Max, die twee goede ronden reed en die waren allebei genoeg voor pole position. Zeker omdat alles zo dicht bij elkaar zit is dit een zeer goede prestatie."

"We dachten zelfs nog dat we sneller konden rijden maar de temperatuur liep op waardoor het effect had op onze snelheid. Met deze minimale marges tussen Red Bull en Mercedes ben ik erg blij dat we Max op het juiste moment naar buiten hebben laten gaan en dat het hem is gelukt die pole position te pakken."

