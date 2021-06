Marko pissig op Hamilton: "Hij blokkeerde Verstappen met opzet"

Lewis Hamilton reed vanochtend de snelste tijd tijdens de derde vrije training voor de Grand Prix van Stiermarken. Vlak erna kwam Max Verstappen op de baan, maar die werd bewust in de weg gezeten door de zevenvoudig wereldkampioen.

Dat maakte de Nederlander duidelijk over de boordradio naar zijn team, terwijl engineer Gianpiero Lambiase tegen zijn coureur zei dat hij zich niet te druk moet maken en zich mee moet laten slepen in de spelletjes van de Brit.

Helmut Marko is echter pislink om de actie. Na de derde training moest hij zijn woede kwijt en dat deed hij bij Servus TV. De 79-jarige Red Bull-adviseur: "Max reed een goede ronde. Hij verloor echter twee tienden in de eerste bocht. Als we die twee tienden weten te winnen zitten we weer op het niveau waar we moeten zijn. Mercedes is nu sneller maar wij hadden geen ideale ronde."

"Dat komt ook door Lewis Hamilton. Hij heeft met opzet in de weg gezeten van Max tijdens zijn snelle ronde. Dit is niet de eerste keer en het begint vervelend te worden. Het is weliswaar de derde vrije training, dus dramatisch is het niet, maar het gebeurt vaker."