Pirelli wil volgend weekend al testen met nieuwe band: "Robuustheid verder verbeteren"

De Italiaanse bandenfabrikant Pirelli komt met een nieuwe achterband die dit jaar nog ingevoerd wordt in de Formule 1. Aanstaande vrijdag wil men er al mee testen tijdens de vrijdagtraining van de Oostenrijkse Grand Prix in Spielberg. Pirelli zegt zo de “robuustheid van de banden” verder te willen verbeteren.

Het idee is dat een aantal coureurs twee sets van het nieuwe rubber krijgen gemonteerd onder de auto als zij ermee willen testen. De banden zouden na een succesvolle test kunnen worden geïntroduceerd bij de Britse Formule 1 Grand Prix op Silverstone.

In een verklaring stelt de FIA: “Deze beslissing is genomen in aanvulling op de onlangs uitgegeven technische richtlijn en de laatste door Pirelli voorgeschreven startparameters, in het licht van het feit dat het momenteel niet mogelijk is om de rijomstandigheden in realtime te volgen. Dit blijft het geval tot volgend jaar, wanneer de standaard 'Tyre Pressure Monitoring System- (TPMS)-sensoren bij alle teams zullen worden geïntroduceerd."

Aanstaande vrijdag heeft elke coureur twee sets van deze nieuwe banden beschikbaar voor gebruik tijdens beide vrije trainingen. Als de test succesvol is, wordt vanaf de Britse Grand Prix de nieuwe achterband-specificatie geïntroduceerd, ter vervanging van de huidige achterbanden. De nieuwe constructie bevat elementen die zijn ontwikkeld voor gebruik in de nieuwste 18-inch Formule 1-banden, waarmee de F1 zal rijden vanaf 2022. De bandenfabrikant van de Formule 1 was al hard aan het samen met de teams om de nieuwe 18-inch banden voor 2022 te ontwikkelen.

"Met deze nieuwe structuur biedt Pirelli een band die een nog grotere mate van integriteit kan garanderen onder de extreme omstandigheden die door de huidige auto's kunnen worden gegenereerd", stelt de verklaring verder.

Onlangs publiceerde Pirelli een onderzoek waaruit zou blijken dat de bandenfabrikant geen schuld zou hebben aan de klapbanden van Max Verstappen en Lance Stroll. Beide heren hadden een exploderende linker achterband en crashten op hoge snelheid van de baan in Bakoe. Uit het onderzoek van Pirelli bleek dat niets zou hebben gewezen op een ontwerpfout of andere tekortkoming van Pirelli, dat bijgedragen zou kunnen hebben aan de falende banden.

Robert Doornbos zei gisteravond in het Formule 1 café van ZiggoSport dat hij weinig vertrouwen heeft in het rubber van Pirelli. Doornbos zei: "We mogen blij zijn dat Pirelli geen condooms maakt."

Wat vinden jullie van de 'move' van Pirelli om ineens met een ander soort band te komen tijdens het seizoen?