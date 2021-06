Hoofd aerodynamica Red Bull Racing stapt over naar Aston Martin

Red Bull's hoofd aerodynamica Dan Fallows verlaat Red Bull Racing en heeft zich laten inlijven door Aston Martin. Hij wordt daar technisch directeur, zo maakte Aston Martin vrijdag bekend. De overstap gaat veel tijd in beslag nemen, laat Red Bull Racing weten.

Red Bull-baas Christian Horner zegt dat Dan Fallows eerst zijn huidige contract moet afhandelen bij Red Bull. Volgens Red Bull betekent dat dat hij "de komende paar jaar" nog niet aan de gang zal kunnen bij het team van Lance Stroll en Sebastian Vettel.

Dan Fallows werkte al vijftien jaar bij Red Bull Racing en maakte er de successen mee van Sebastian Vettel die vier keer wereldkampioen werd met het team.

In een verklaring van Red Bull Racing zegt Christian Horner: "Het spreekt voor zich dat Dan gemist zal worden, aangezien hij een belangrijke rol heeft gespeeld tijdens zijn tijd bij Red Bull Racing."

In de verklaring valt te lezen dat Red Bull erkent dat het een mooie kans voor Fallows is om technisch directeur te worden. Het team schrijft over een "logische stap". Verder benadrukt Red Bull Racing dat de plek die vrij komt na het vertrek van Fallows weer veel kansen biedt voor 'nieuw talent'.

Vorige week kwam Aston Martin al met het nieuws dat zij hoofdontwerper Luca Furbatto, nu nog hoofdontwerper bij Alfa Romeo, hebben aangetrokken.

Het team maakt zich klaar om in 2022 te verhuizen naar een nieuwe fabriek. Die hal is nu in opbouw. Sowieso gaat het erg goed met Aston Martin, dat in een ver verleden door het leven ging als Jordan, Midland, Spyker en Force India. Het team groeit flink en is bezig om nog meer personeel te werven, zo maakte het team onlangs bekend.