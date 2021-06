W Series: Beitske Vissser start als vierde op Red Bull Ring

Beitske Visser start als vierde in de eerste race van de W Series, een klasse voor vrouwelijk racetalent. De Nederlandse reed op de Red Bull Ring in Oostenrijk een tijd van 1:29.212. De snelste was Alice Powell uit het Verenigd Koninkrijk met 1.28.964. Titelverdedigerster Jamie Chadwick start als achtste. Voor het eerst rijdt de W-series in het voorprogramma van de Formule 1. De bolide die wordt gebruikt, is de Tatuus F3T-318, een wagen te zien is in de Formule 3.



Voorgeschiedenis W Series



De klasse werd opgericht op 10 oktober in 2018 met als doel om meer meisjes en vrouwen een kans te geven in de autosport. In 2019 was het eerste seizoen een feit. Visser werd tweede in de stand achter Chadwick en voor Powell. De klasse reed toen in het bijprogramma van de DTM.

In 2020 was er geen W Series vanwege het coronavirus. Het plan was toen al gesmeed om meer samen te werken met de Formule 1.

Deze series past perfect in de filosofie van de FIA met de slogan #weraceasone. Iedereen, ongeacht afkomst of geslacht, moet de kans krijgen om de top te bereiken in de racerij. Door de verbinding met de Formule 1, genereert dat meer aandacht.



Wanneer is de race?



De race start zaterdag rond de klok van 17.00. De race in Spielberg duurt 30 minuten plus één ronde. De races zijn live to volgen op Ziggo Sport. Begin september is de W Series op het circuit van Zandvoort.