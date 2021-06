Christian Horner looft Sergio Perez, maar voor contractverlenging is het nog veel te vroeg

Sergio Perez moet nog even in de wachtkamer plaatsnemen als hij wil praten over het verlengen van zijn contract bij Red Bull Racing na dit seizoen. "Daarvoor is het nog te vroeg", zegt teambaas Christian Horner in Oostenrijk.

Horner heeft goede woorden over voor de prestaties van Perez. Horner: "Hij doet het geweldig en het hele team is tevreden met hem.

Perez hield de eer voor Red Bull Racing hoog toen Verstappen uitviel in Bakoe. In Frankrijk stond hij samen met Verstappen op het podium en Helmut Marko gaf eerder deze week ook aan: Perez werkt prettig samen met Verstappen.

Toch houdt Horner een slag om de arm, want er zijn nog maar zeven races gereden, het seizoen is nog langs en bovendien heeft Red Bull nu wel andere dingen aan het hoofd gezien de pittige strijd in het wereldkampioenschap tussen Verstappen en Hamilton.

Horner houdt het dan ook kort: "Als de tijd rijp is, gaan we zitten en gaan we het erover hebben."