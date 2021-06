Helmut Marko vol vertrouwen dat Max Verstappen rivaal Lewis Hamilton dit jaar kan verslaan

Nu er twee weekenden achter elkaar geracet wordt op dezelfde baan in Spielberg in Oostenrijk, denkt Red Bull Racing een gooi te kunnen doen naar het scoren van vijf F1-overwinningen op een rij, met hun RB16B.

Marko komt aan het woord op de Oostenrijkse TV, waar De Red Bull-adviseur vertelt dat de sfeer in het team dit jaar ontspannen is.

"Wij kijken uit naar onze thuis Grand Prix", zo vertelt de adviseur van Red Bull Racing in een uitzending op Servus TV.

Velen waren verrast dat Red Bull Racing de Mercedes zo overtuigend wist te verslaan op een 'traditioneel Mercedes-circuit' zoals in Frankrijk, vorig weekend.

Nu Red Bull ook daar de overhand blijkt te hebben, denkt oud F1-coureur Sergey Sirotkin dat Max Verstappen 'bijna overal' wel zal kunnen winnen. De Franse Grand Prix zou dus zomaar een kantelpunt kunnen zijn in de strijd om het wereldkampioenschap Formule 1 dit jaar.

Hoewel Marko weet dat er nog veel races worden gereden dit jaar, en dat er dus nog veel moet gebeuren voordat Verstappen zich kampioen kan noemen, constateert hij wel dat er dit jaar een ontspannen sfeer in het team hangt. De prestaties van Sergio Perez helpen daar wellicht bij.

'Ontspannen sfeer'

Volgens Marko is Red Bull Racing nu als nooit tevoren in staat om Mercedes en Hamilton blijvend te verslaan: hij hoopt dan ook op vijf raceoverwinningen voor Red Bull Racing op rij.

Marko wordt geciteerd: "Wij zijn altijd goed geweest hier in Spielberg. Om welke reden dan ook, de Honda-turbo heeft hier vaak beter gepresteerd dan de Mercedes. Misschien winnen wij er dus wel vijf op een rij", zo zegt Red Bull-adviseur tegen de Oostenrijkse TV.

Mercedes uit vorm?

Voorlopig was de Grand Prix van Spanje van begin mei, de meest recente overwinning van Lewis Hamilton. Perez won in de straten van Bakoe, nadat Verstappen's achterband daar spontaan de geest gaf. De Nederlander leek goed op weg naar een bijna zekere overwinning, maar dat pakte anders uit.

Met nog slechts een paar ronden te gaan crasht Verstappen op hoge snelheid van de baan. Lewis Hamilton maakt daarna een fout bij de herstart en profiteert niet van de pech van zijn titelrivaal.

Sergio Perez komt voor Red Bull Racing als snelste over de finish en pakt de volle punten, terwijl Hamilton en Bottas puntloos de streep passeren.

In Monaco en Frankrijk wint Verstappen. Mocht er op De Red Bull Ring wederom een Red Bull als snelste over de finish komen, dan betekent dat inderdaad een mogelijke vijf op een rij voor het team van Verstappen.

Perez doet wat van hem wordt verwacht

Marko prijst zich dan ook steeds gelukkiger met de diensten van Sergio Perez die precies doet wat Red Bull van hem nodig heeft als coureur naast Max Verstappen. Marko vertelt op de Oostenrijkse zender dat de rol die Perez vervult nu precies is waar het team al jaren naar opzoek was. Perez is een degelijke coureur die Verstappen en Red Bull daadwerkelijk kan ondersteunen in de jacht op het wereldkampioenschap F1.

Marko zegt over Perez: "Hij wordt steeds beter. Hij kan nu dicht bij Max blijven, en dat is iets wat de andere coureurs niet lukte."

Wat verwachten jullie van de Grand Prix van Stiermarken komend weekend?