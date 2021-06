Alex Albon: "Ik test 20 dagen per maand voor Red Bull"

Alex Albon heeft zijn slopende simulatorschema beschreven dat heeft geholpen Red Bull dit jaar tot kanshebbers voor de titel te maken. Twaalf maanden geleden stond de in Londen geboren Thaise coureur op het punt te beginnen aan zijn eerste volledige raceseizoen voor Red Bull, nadat hij halverwege 2019 was gepromoveerd naar het Oostenrijkse team, ten koste van Pierre Gasly.

Maar aan het einde van 2020 werd Albon gedumpt als racecoureur en vervangen door Sergio Perez. Dit seizoen brengt hij zijn tijd door in de simulator en neemt hij deel aan geselecteerde DTM-evenementen; hij eindigde als vierde en zevende tijdens zijn debuut afgelopen weekend, in Monza.

De 25-jarige is echter niet vergeten in de F1. Na zijn recente overwinning in de Grand Prix van Azerbeidzjan prees Perez Albon en zei dat hij 'het werk dat hij bij het team verricht' en zijn openheid tegenover de coureur die hem had vervangen zeer op prijs stelde.

Beste simulator

Albon, wiens rol ook werd geprezen door Red Bull-teambaas Christian Horner, maakt lange dagen die ertoe hebben bijgedragen dat het team 37 punten voorsprong heeft op Mercedes in het constructeurskampioenschap na zeven races dit seizoen.

De Thaise Brit zelf zei tegen de media hierover: "Het is duidelijk dat Red Bull dit seizoen weer een stap vooruit heeft gezet en ik denk dat dit deels komt omdat wij het team zijn dat de simulator het beste gebruikt. We steken er veel tijd in. Ik heb er dagen opzitten dat ik de hele dag in die simulator woon! 's Morgens kruip ik erin, en 's middags na de lunch ga ik weer verder. Dat doe ik ongeveer 20 dagen per maand."

“Het is zeker niet makkelijk, want je krijgt natuurlijk wel wat problemen. De hele tijd dat je naar schermen moet kijken is vermoeiend, maar uiteindelijk raak je eraan gewend. Je kunt echt veel voelen in de simulator. Natuurlijk is het besturen van een echte auto nog steeds anders, maar ik voelde in de simulator al dat de auto van dit jaar heel goed zou zijn."