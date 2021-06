Alonso: "Pikorde zal dit jaar niet meer veranderen"

Fernando Alonso denkt dat de huidige pikorde in de Formule 1 in principe vaststaat voor de rest van het seizoen 2021.

De Spaanse coureur zei tegen de media in Frankrijk: "Ik kan me geen kampioenschap herinneren dat op dit punt in het jaar veel is veranderd. Zelfs als je rekening houdt met de auto's van 2022. En ook al zien we in de praktijk soms verschillende prestaties, als we eenmaal in de kwalificatie zijn, zien we Mercedes en Red Bull Racing vechten om de pole."

Alonso, die in 2019 en 2020 niet in de Formule 1 reed, keerde dit jaar terug in de F1 met Alpine van Renault. "Achter die twee topteams zien we dan McLaren, Ferrari, soms Alpine, soms Gasly. In alle zeven races tot nu toe zien we dat beeld", aldus de 39-jarige. "Ik zie niet in waarom dit nu voor het einde drastisch zou veranderen."

Grotere dingen

Alonso zegt echter dat hij blij is om de rest van het seizoen op deze positie te blijven rijden, omdat 2021 'een voorbereidingsseizoen voor grotere dingen' is voor het Franse team.

"We zijn dit jaar in geen enkele race in een positie om voor de top vier of top vijf te vechten", zei hij. "Maar toch zullen we veel blijven leren, hard werken en we zijn vastbesloten om dingen te verbeteren. Maar McLaren en Ferrari waren sterker vanaf de eerste race en ik denk niet dat we in de positie zullen zijn om met hun te vechten."

"Nu staan ​​we achter AlphaTauri en Aston Martin, die ook sterk zijn, dus het kampioenschap is interessant. Maar ik denk dat we zullen vechten voor Q3 - tussen de achtste en twaalfde plaats. Wat mijzelf betreft voel ik mij goed. We hebben zeven races gereden en ik ben drie of vier keer in Q3 geweest - op zondag ben ik meestal sterk. Komt er nog meer? Ja, maar ik denk dat het zal komen als we mogelijkheden hebben om te vechten voor grotere dingen", zei Alonso.