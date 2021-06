Alexander Albon geeft '110% procent', maar voor wat precies eigenijk?

Na zijn worsteling vorig jaar als Red Bull-teamgenoot naast Max Verstappen, werd de 25-jarige Alexander Albon eind 2020 vervangen door Sergio Perez. Tegelijkertijd degradeerde hij naar DTM voor 2021, toch zegt Alexander Albon nu dat hij de Formule 1 niet heeft opgegeven.

Hij racet nu met een Ferrari in Alpha Tauri-kleurstelling in het Duitse toerwagen-kampioenschap, zoals op de bovenstaande afbeelding is te zien. Tegelijkertijd blijft hij de officiële reservecoureur van Red Bull Racing.

Nadat Perez won in Bakoe, bedankte de Mexicaan de in Engeland geboren Thai Albon voor zijn bijdrage achter de schermen, die Perez al hartverwarmend en verbazingwekkend vriendelijk heeft ervaren.

"Alex steekt zoveel werk in de simulator en in het voeren van belangrijke gesprekken met de ingenieurs. Toen ik hier kwam, had ik niet verwacht dat hij zo open zou zijn, maar hij legde mij uit hoe de auto werkt," vertelde Perez.

Alexander Albon zegt dat hij de woorden van Perez op prijs stelde, maar benadrukte dat zijn bijdrage "slechts een deel van mijn werk" is. De bescheidenheid is groot, blijkt uit zijn woorden.

"Ik heb geen speciale erkenning nodig, want ik weet wat mijn rol in het team is", vertelde hij aan de roze sportkrant La Gazzetta dello Sport. "Maar wat ik doe is belangrijk en dat begrijp ik.

Het kan niet, tóch doet Albon het: hij geeft 110 procent

Albon vertelt: "Ik houd van wat ik doe, en ik geef het elke dag 110 procent. Als ik dat niet deed, zou ik geen kans hebben om terug te keren."

Albons DTM-seizoen begon afgelopen weekend in Monza en hij eindigde de twee races als vierde en zevende.

Albon: "Het besturen van een GT3-auto is leuk, hoewel hij veel minder downforce en grip heeft dan ik gewend ben", zei hij tegen de Italiaanse krant. "Maar over het algemeen is mijn indruk niet slecht. Het is duidelijk dat ik, zelfs met mijn ervaring, mij een rookie voel in deze serie, waar ik strijd met coureurs die al heel lang in GT-auto's zitten.

"Maar het is geen geheim dat het mijn doel is om terug te keren naar de Formule 1. Ik wil natuurlijk winnen in alles wat ik doe, en dit is geen uitzondering."

Alexander Albon heeft nu een heel ander leven, nu hij even niet meer in de spotlight staat die een leven als tweede coureur naast Max Verstappen in de F1 ook met zich mee brengt.

Hij vertelt er openhartig open in de bekende Italiaanse sportkrant. Albon: "Maar hoewel mijn leven is veranderd, heb ik geen afscheid genomen van Red Bull en doe ik nog steeds actief mee aan alles wat er in Milton Keynes en op de circuits gebeurt. Ik doe er alles aan om terug te keren naar de Formule 1", hield Albon vol.

"Ik heb dit jaar de kans om rustig te observeren wat er gebeurt vanaf de zijlijn, wat volgens mij heel nuttig zal zijn als ik de kans krijg om terug te komen."

De kans dat hij als tweede coureur naast Verstappen terug komt, slinkt met de dag als Perez blijft presteren zoals hij dit seizoen doet. De kansen voor een terugkeer in F1 lijken voor Albon dan ook het grootst te zijn bij AlphaTauri.

GPToday.net is wel benieuwd: Hoe ziet u de toekomst voor Alexander Albon in? Heeft hij nog wel een toekomst in F1 en zo ja: waar dan?