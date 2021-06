Norbert Haug komt met 'strategisch advies' voor Mick Schumacher: val Mazepin niet aan

Mick Schumacher moet voorzichtig zijn met zijn aanvallen richting zijn Haas-teamgenoot en mede-rookie Nikita Mazepin.

Dat is de waarschuwing van Norbert Haug, die als Mercedes-topfunctionaris nauw samenwerkte met Mick's vader Michael, zowel in de wereld van de sportscars als ook aan het einde van Schumachers F1-loopbaan bij Mercedes.

In Bakoe hadden de de twee het met elkaar an de stok: Mick Schumacher schreeuwde tot vijf keer toe "Wow", nadat Mazepin op hoge snelheid een snelle zwieper naar rechts maakte toen Schumacher hem inhaalde op het snelle rechte stuk in Bakoe. "Wil hij ons dood hebben, of zo", klonk het via de teamradio.

Op Paul Ricard, was de Duitse Schumacher opnieuw zeer kritisch over de rijstijl van zijn eveneens 22-jarige teamgenoot uit Rusland. Uiteindelijk verdedigde teambaas Guenther Steiner Mazepin.

"Nikita moet op dit moment zo aanvallen: zo niet, dan doet hij zijn werk ook niet goed", zei Steiner na de Franse GP.

Norbert Haug heeft dat ook gehoord en reageageert daar nu op door te zeggen dat Schumacher in de toekomst voorzichtiger moet zijn met wat hij openlijk over zijn teamgenoot - en naaste rivaal - zegt.

"Ik begrijp Mick volledig als mens", vertelde Haug aan Sky Deutschland.

"Dat was zijn reactie direct na de race. We hadden het vorige incident in Bakoe, dat beoordeel ik veel kritischer. Maar in Frankrijk zag je dat Mazepin de binnenkant had.

"Daarom kan ik niet zeggen dat het 100 procent zijn (Mazepin's) fout was.

"Dus, wat strategisch advies voor Mick: het is net als in het echte leven. Als je teamgenoot ziet dat je boos op hem bent, levert dat je teamgenoot alleen maar een punt op."