Mercedes is gestopt met ontwikkeling voor 2021

Red Bull Racing was afgelopen weekend heer en meester in Frankrijk. Max Verstappen wist de triple te pakken; pole position, overwinning en de snelste ronde te rijden tijdens de race. Hiermee wist hij zijn voorsprong in het kampioenschap uit te breiden.

Prestaties Mercedes

Daarmee kwam meteen een onderwerp op veel tafels. Waarom is Mercedes niet meer in staat om Red Bull te verslaan? Frankrijk was de derde Grand Prix op rij die door Red Bull werd gewonnen, en de algemene verwachting is dat de twee races in Oostenrijk een walk-over zouden moeten worden voor het Oostenrijkse team.

Een indicatie zou zijn dat Mercedes inmiddels al gestopt is met het ontwikkelen van de wagen van dit jaar, en volledig geconcentreerd is op het bouwen van de nieuwe auto-formule voor 2022, waarbij er veel gaat veranderen.

Mercedes-teambaas Toto Wolff zegt hierover in de Italiaanse krant Corriere dello Sport: "We zijn 100 procent gefocust op volgend jaar. We moeten niet vergeten dat er veel seizoenen komen na dit seizoen met de nieuwe auto. Daarom concentreren we ons op de afstelling en het bandenwerk om dit seizoen sneller te gaan, niet op aerodynamica."

Undercut

Het vermogen van Red Bull om de zogenaamde 'undercut' bij Paul Ricard te verslaan, is een ander gebied dat Mercedes in Frankrijk verraste.

"We zullen ernaar kijken om te blijven verbeteren. Ik denk dat we een solide raceauto hadden en ik ben blij dat we een spannende race hebben gezien", zei Wolff.

Red Bull Ring

En er staan ​​nu nog een paar spannende races voor de deur in Oostenrijk - op een circuit dat eigendom is van en vernoemd is naar Red Bull.

Lewis Hamilton zegt daarover: "Het is een circuit dat veel energie verbruikt. Je hebt van die lange, lange rechte stukken, dus we zullen iets soortgelijks zien als in Frankrijk. We hebben drie dagen om te kijken of we aanpassingen en verbeteringen kunnen aanbrengen. Misschien - als we alles maximaliseren - kunnen we ze de baas blijven."