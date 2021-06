Sergio Perez is relaxed over zijn vrijdag in Frankrijk: "P12 niet zo slecht als het misschien lijkt"

De Mexicaanse teamgenoot van Verstappen Sergio Perez eindigde als twaalfde tijdens de tweede vrije training in de Grand Prix van Frankrijk op Paul Ricard. Perez was ruim een seconde langzamer dan de Red Bull van Verstappen.

Moeten we ons zorgen maken, Sergio?

"Ik denk dat ik gewoon een redelijk slechte run had, ik had ook last van verkeer en een aantal beslissingen die wij namen hadden vielen niet de juiste kant op", legt Perez uit.

"Ik denk dat wij niet zo slecht er voor staan als je misschien zou verwachten als je dit zo ziet. Max had een goede dag en was de hele dag op snelheid en ik denk dat wij er gewoon goed voor staan hier. Hopelijk krijg ik het morgen wel voor elkaar, maar dan is het nog wel nodig dat wij vanavond nog wel wat snelheid zien te vinden en wat issues beter gaan begrijpen, maar dan zouden we er gewoon moeten staan.

Zaterdag is de kwalificatie voor de race van zondag, die om 15.00 uur begint.