Honda introduceert nieuwe naam en logo bij verbeterde krachtbron voor Max Verstappen

Red Bull krijgt dit weekend de beschikking over een niewe verbeterde Honda-motor en Honda heeft gekozen voor een nieuwe naam en logo voor hun krachtbronnen. Daarmee worden Red Bull Racing en de AlpaTauri's voortgestuwd.

De Japanse motorfabrikant maakte via Twitter bekend dat de krachtbron een andere naam krijgt.

Honda heeft de beste logo-bouwer van Japan aan de gang gezet en kwam met een nieuw ontwerp voor hun krachtbronnen. De nieuwe naam wordt Honda e:TECHNOLOGY, zo vertelt de Japanse motorbouwer middels deze tweet.

Pakt uw loep er maar even bij, voor als u gaat zoeken naar het nieuwe logo.

Honda F1 will be using a new Power Unit branding, featuring the Honda e:TECHNOLOGY logo as from the French Grand Prix, starting from Friday 18th June. #PoweredByHonda — Honda Racing F1 (@HondaRacingF1) June 17, 2021

Nieuwe Honda-krachtbron heeft ten doel 'koolstof neutrale maatschappij'

Honda zegt dat eTECHNOLOGY de nieuwe naam is van "ons concept van hoog-efficiënte electrificatie technologie, die ten doel heeft om de leiding te nemen richting een koolstof-neutrale maatschappij."

Max Verstappen en Sergio Perez zullen eerder snelheid en betrouwbaarheid als belangrijken doelen zien om het kampioenschap te winnen met Red Bull en Honda.

Honda verlaat na dit jaar de Formule 1 en Red Bull Racing is druk bezig om de Red Bull Powertrains op te bouwen. Daar zullen de taken van Honda worden overgenomen. Toch komt Honda nog met een nieuwe naam voor hun activiteiten in de F1.

Komend weekend gaat blijken of de verbeterde krachtbron onder het nieuwe logo de Red Bull ook sneller zal maken. Ook Scuderia AlphaTauri krijgt het nieuwe logo op de auto en de krachtbron in de wagen van Pierre Gasly.Yuki Tsunoda moet nog even wachten voor hij met de nieuwe specificatie mag rijden: hij had zijn tweede motor namelijk al in gebruik.

Eerder liet Helmut Marko op RTL weten dat het team "geen problemen" heeft met de voorgaande specificatie van de motor die Honda leverde. Toch zou de nieuwe krachtbron meer vermogen moeten leveren terwijl de betrouwbaarheid zou zijn toegenomen.