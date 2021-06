Valtteri Bottas wil zijn toekomst bij Mercedes na 'triple-header' bespreken

Valtteri Bottas wil zijn toekomst bij Mercedes deze zomer hebben besproken en duidelijk hebben. Vooralsnog is de Fin de komende drie weekenden volop bezig met het huidige wereldkampioenschap Formule 1, zo zegt hij.

Bottas: "Wij hebben allereerst nog niet gesproken want het is een behoorlijk veeleisend kampioenschap en je weet hoe belangrijk het is om dan gezamenlijk te werken en daarbij te concentreren op het belangrijkste, namelijk presteren."

Bottas vervolgt: "Die tijd om te onderhandelen zal ongetwijfeld komen, maar daar is nu nog geen tijd voor geweest. De tijd vliegt voorbij, zeker nu wij voor een 'triple-header' (Drie GP's achter elkaar, red.) staan zullen wij daarvoor niet echt de tijd hebben. Ik kan mij voorstellen dat wij komende maand beginnen met gesprekken. Ik weet op basis van eerdere ervaringen: hoe sneller je dingen uit hebt gekristalliseerd, hoe beter het is voor iedereen. Het komt dus snel, maar nu nog niet."

Geruchten doen de ronde dat George Russell Bottas tijdens het huidige seizoen nog zou kunnen vervangen. Bottas zou vervolgens terug naar Williams kunnen worden gezet, zo gaat het rond in de paddock. Volgens Mercedes-baas Toto Wolff gaat dat echter niet gebeuren.

De Mercedes-baas beweerde onlangs: "Ik zie geen reden om te wisselen, zoals die jongens het daar (verwijzend naar Red Bull, red.) het spelletje graag spelen: hoe noem je dat ook alweer? Een stoelendans organiseren. Dus nee, geen veranderingen verwacht."

Bottas rijdt sinds 2017 bij Mercedes, hij scoorde daarbij negen overwinningen. Bottas stond 17 keer op pole en in totaal stond hij 49 keer op het podium voor Mercedes.