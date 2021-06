Alonso riskeerde crash voor puntenfinish in Bakoe: "Ik ging all-in"

Fernando Alonso had een aanvalsplan gemaakt voor de staande herstart, om de laatste twee ronden door te komen en punten te scoren. De Spanjaard vertelde zijn team Alpine dat hij 'all or nothing' zou spelen, ook als dat betekende dat hij zou crashen in de muur.

Een late crash door een ontplofte Pirelli-band van Max Verstappen, de tweede crash van de middag, leidde tot een staande herstart van de Grand Prix van Azerbeidzjan met nog maar een paar ronden te gaan.

Wat volgde was een waanzinnige sprint naar de streep terwijl coureurs streden om de laatste plaatsen te bemachtigen die punten opleverden, en Alonso was één van de grootste winnaars en ging van P10 naar P6 toen hij over de finish kwam.

Als we crashen, pech

De Spanjaard ging er gewoon voor, precies zoals hij Alpine tijdens de rode vlag-situatie had verteld. Alonso zei hierover tegen DAZN F1: "Ik sprak met het team voor de herstart en ik zei: 'Kijk, we gaan er allemaal voor, als er een gat is, ga ik erin. Als we een punt verliezen, gaan we de muur in of we verlies de voorvleugel, nou ja, pech, maar we zullen het in ieder geval proberen."

“Het waren twee zeer plezierige ronden. De auto ging ook heel goed. De waarheid is dat het team, de monteurs, geweldig werk hebben verricht bij de start van de laatste drie of vier Grands Prix, we staan ​​altijd in de top drie van de beste starters. Dat helpt natuurlijk en daar hebben we gebruik van gemaakt.”