Zelfs Ferrari blij dat Vettel op het podium in Bakoe stond

Het is geen geheim dat de relatie tussen Sebastian Vettel en Ferrari flinke deuken heeft opgelopen tegen het einde van 2020, maar zijn voormalige werkgevers waren blij hem op de tweede plek te zien eindigen in Bakoe. Ferrari liet de viervoudig wereldkampioen in 2020 weten dat zijn diensten na afloop van het jaar niet langer nodig zouden zijn bij de Scuderia, op het moment dat er slechts één race was gereden.

Dat leidde tot een lang, ellendig echtscheidingsproces voor beide partijen, allemaal in een jaar waarin Ferrari hun slechtste finish in het constructeurskampioenschap in vier decennia behaalde.

Ferrari-fans blij voor Vettel

Ferrari-teambaas, Mattia Binotto, heeft de komst van Carlos Sainz van McLaren herhaaldelijk beschreven als een 'frisse wind', maar hij had in ieder geval iets positiefs te zeggen over Vettel nadat hij voor beide Ferrari-coureurs op het podium in Bakoe wist te klimmen.

In gesprek met Sky Italië zei Binotto: "Dit was zeker een speciale race. We zijn ook blij voor Seb Vettel, een tweede plaats voor hem en het was een verdiende tweede plaats. Ik denk dat we als Ferrari-fans blij zijn met zijn resultaat."

Niet tevreden

Binotto was echter niet al te blij met het resultaat van zijn eigen team in Bakoe, hoewel ze vooraf al bekend hadden gemaakt te vrezen voor de snelheid van Red Bull en Mercedes.

"Onze race was niet goed", concludeerde Binotto.“We blijven een beetje teleurgesteld. Ik geloof dat onze snelheid, toen we eenmaal een vrije baan hadden, niet zo slecht was. We moeten begrijpen wat het probleem was met de zachte banden tijdens de eerste stint."