Red Bull Ring moet idee voor omgekeerde lay-out schrappen

De directie van de Red Bull Ring moet noodgedwongen haar plannen om begin juli op een omgekeerde lay-out de Oostenrijkse Grand Prix te racen, op de plank laten staan. Een double-header van een Grand Prix van Stiermarken en een Grand Prix van Oostenrijk zal plaatsvinden in Spielberg, net als in 2020.

Races in Turkije en Singapore zijn onlangs afgelast en de FIA ​​heeft naar double-headers gekeken omdat ze ernaar streven een volledige kalender voor dit seizoen te vullen. Met twee races op de Red Bull Ring in het vooruitzicht, hadden de organisatoren gehoopt om de tweede race in tegengestelde richting te rijden en zo het evenement afwisseling te bieden, in plaats van twee keer dezelfde layout te racen.

Logistiek probleem

Red Bull is eigenaar van het circuit en Helmut Marko gaf toe dat de logistiek van een dergelijke lay-outwijziging op dit moment niet haalbaar zou zijn. Een aanzienlijke berekende kostprijs van 5 tot 8 miljoen euro, samen met een korte doorlooptijd van vier dagen tussen races, zou een te grote belemmering blijken te zijn voor het maken van de nodige aanpassingen voor een race met tegengestelde layout.

Marko zei tegen Auto Motor und Sport: "Samen met de FIA ​​hebben we een plan opgesteld om tegen de richting in te racen. Er waren twee lastige plekken. In bocht 3 rem je over de top van een heuvel in het niets. En in de eerste bocht na de start kan een auto de toeschouwers invliegen, zonder speciale bescherming. De auto's zouden daar met hoge snelheid bergafwaarts naar de bocht zijn gereden."

Een ander idee om het tweede weekend af te wisselen was om de sprintkwalificatie in Oostenrijk te organiseren, maar Silverstone en de Britse Grand Prix hebben al een aanzienlijke vergoeding betaald om de eerste editie van een sprintrace in de Formule 1 te organiseren.

Andere banden

Wat er echter zal gebeuren, is dat Pirelli twee afzonderlijke bandentypes naar Oostenrijk zal brengen om te proberen strategieën tussen races door elkaar te halen. Voor de Grand Prix van Stiermarken worden als eerste de C2-, C3- en C4-banden naar Spielberg gebracht. Voor de Grand Prix van Oostenrijk, een week later, zijn de drie bandencompounds echter de zachtste van Pirelli: de C3, C4 en C5.