Verstappen over F1: "Soms is dit een klote sport"

Max Verstappen domineerde de Grand Prix van Azerbeidzjan met verve en moest nog een paar ronden blijven rijden, voor hij 26 punten kon toevoegen en de leiding in het WK kon uitbreiden. Door een klapband crashte de Nederlander en dus geen zege voor Red Bull met Verstappen.

Video: Verstappen crasht in Azerbeidzjan en verliest de zege

Na een afkoelperiode in de pitbox stond Verstappen de internationale media te woord, waaronder Ziggo Sport. Daar zei hij dat vooral Pirelli schuldig is aan zijn crash. In gesprek met Rick Winkelman zei Verstappen: "Ik baal als een stekker van wat er vandaag is gebeurd. Het was een makkelijke wedstrijd, ik controleerde gewoon de snelheid."

"Ik moest een lange stint op de harde band rijden, probeerde te matchen met wat er achter mij gebeurde. Als ik sneller moest rijden, reed ik sneller. Ik wilde die band niet te zwaar belasten dus dat heb ik ook niet gedaan. Alleen, ja, soms is dit een klote sport zoals dit nu eindigt."