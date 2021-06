Kritiek Perez en Alonso op andere coureurs: "Niemand houdt zich aan de afspraken"

Na de kwalificatie in Monaco, waarbij Charles Leclerc crashte tegen het einde van Q3 en toch de pole position pakte, zwengelde de discussie alweer aan. Nadat eenzelfde scenario gisteren in Bakoe gebeurde tijdens de kwalificatie voor de GP van Azerbeidzjan begint de kritiek nu uit meerdere hoeken te komen.

Waar gaat het precies om?

De kritiek die geuit wordt komt vooral doordat bepaalde coureurs voordeel lijken te halen door situaties die ze zelf creëren. Bijvoorbeeld in Monaco, toen Charles Leclerc de snelste tijd had, en crashte op het moment dat Max Verstappen paarse sectoren reed. Nu is Leclerc niet opzettelijk gecrasht, zoals in het verleden wel eens is voorgekomen, maar het oneerlijkheidsgevoel viert hoogtij.

Datzelfde gebeurde gisteren in Bakoe, met opnieuw Verstappen en Sergio Perez die paarse tijden reden. De Nederlander was waarschijnlijk weer op weg naar de pole position, ware het niet dat Charles Leclerc die op dat moment in handen had en Yuki Tsunoda crashte. Gevolg; een rode vlag en Leclerc die vanaf pole position kan starten.

De kritiek van de coureurs gaat om de oneerlijkheid in de regelgeving. Er wordt de laatste weken geopperd om coureurs die crashen tijdens een kwalificatie, per definitie achteraan de grid te zetten, dit om te voorkomen dat coureurs die onverwacht goed staan, opzettelijk een fout zouden maken. Het haalt echter wel een spannend element uit de kwalificatie weg, want crashes zorgen nu eenmaal voor reuring.

Alonso ziet onrecht

Alpine-coureur Fernando Alonso ziet het onrecht met leden ogen aan. De Spanjaard is boos en wil verandering brengen en zei tegen de media: "Het is nogal oneerlijk dat de mensen die zijn gecrasht de auto repareren en ze morgen (vandaag) in die positie beginnen. Alle andere auto's staan ​​tot morgen in Parc Ferme en kunnen de auto niet aanraken, dus waarom kunnen ze alle onderdelen vervangen als ze de rode vlag veroorzaken. Misschien zullen we op een dag in die positie zijn en profiteren van de regel, maar laten we eens kijken wat we hieraan kunnen doen."

Daarnaast roept Alonso zijn collega-coureurs op om even rustig te worden, aangezien er veel coureurs oververhit leken tijdens de kwalificatie, zo was zijn constatering na de vier crashes en vele fouten.

Slipstream-treintjes

Red Bull-coureur Sergio Perez was niet al te blij met de coureurs die tijdens hun laatste rondes in Q3, vochten om de juiste positie om hun kwalificatieronde te beginnen. Bijna alle coureurs proberen om te profiteren van een slipstream, waardoor er opstoppingen veroorzaakt worden en als gevolg daarvan de rondes eigenlijk teniet worden gedaan.

De Mexicaan zei na afloop: "Met de outlap-ronde is de baan zo lang, maar omdat we allemaal bij elkaar willen rijden in de hoop op een slipstream is het een ramp om aan die ronde te beginnen."

"Eigenlijk was Q3 de slechtste ronde die ik het hele weekend had. We gingen allemaal tegelijk naar buiten, en mensen creëerden gaten, maar toen haalden andere mensen weer in, zonder zich aan de afspraken te houden die hierover zijn gemaakt."