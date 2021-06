Teambaas Horner heeft begrip voor de frustraties van Verstappen na mislopen pole

Voor het tweede weekend op rij loopt Max Verstappen een mogelijke pole position mis doordat een late rode vlag hem de kans ontneemt om zijn tijd aan te scherpen. Teambaas Christian Horner zegt dat hij die frustratie wel begrijpt.

Na de crash van Yuki Tsunoda maakte een rode vlag een einde aan de pole position aspiraties van Verstappen. Het team had wellicht haar auto's eerder naar buiten kunnen sturen na de les die geleerd had kunnen worden in Monaco, maar dat gebeurde niet. Verstappen en Perez reden als laatsten naar buiten en kregen geen tweede kans om hun tijd aan te scherpen nadat Tsunoda de sessie vervroegd liet eindigen.

Inhalen

"Gelukkig kan je op dit circuit wel inhalen. De frustraties van Max begrijp ik wel. Hij had paarse tijden in sector één en twee en er zat nog wel meer in de auto. Bovendien leek het dat hij een slipstream kon proberen te krijgen achter Alonso", zei Christian Horner bij Sky Sports F1.

Horner: "Het positieve ten opzichte van Monaco is dat je hier wel in kunt halen. Belangrijk is om de banden te controleren en je het niveau van grip wilt managen. Wij hebben dus nu een uitdaging voor de race van morgen."

Hamilton vóór WK-leider Verstappen

Dat Lewis Hamilton als een duuveltje uit een doosje toch ineens weer vooraan mee weet te komen en nu voor Verstappen start, is de Red Bull-teambaas ook niet ontgaan. "Mercedes lijkt flink verbeterd na de afstellingen te hebben omgegooid. Laten we afwachten en zien hoe zij het doen in de race in de lange runs."

Alles zit dicht op elkaar, merkt Horner op. Horner: "Helaas zat Max zijn ronde er eigenlijk al na drie bochten op. Hij zat in een goede positie", aldus Horner. Hij vertelt dat er nog kansen zijn voor morgen. Red Bull houdt rekening met onderbrekingen, zoals alle sessies tot nu toe ook al veel vergde van de armspieren van degenen die de vlaggen moeten zwaaien. Horner zegt dan ook dat de strategie alles bepalend gaat zijn en zegt dat Red Bull in sterke vorm verkeert.

"Ik kan mij geen race voorstellen zonder safety car, gezien alle rode vlaggen die we vandaag ook hadden. Morgen waait het bovendien ook nog harder. Safetycar-situaties kunnen dan ook cruciaal worden."