Lewis Hamilton komt niet verder dan elfde tijd: "Het voelde goed"

Lewis Hamilton kwam met de Mercedes niet verder dan de elfde snelste tijd tijdens de tweede training in de Grand Prix van Azerbeidzjan in Bakoe. Valtteri Bottas noteerde de zestiende tijd en kwam zelfs twee seconden tekort op de snelste Red Bull in handen van Sergio Perez.

Tijdens de eerste training noteerden Hamilton en Bottas respectievelijk de zevende en de tiende tijd. In de middagtraining vielen de beide Mercedessen buiten de top-tien.

Hamilton heeft vreemd genoeg een goed gevoel bij het gedrag van zijn auto, vertelt hij journalisten in Bakoe.

"Goede dag"

Hamilton: "Ik heb over het algemeen oprecht een goede dag achter de rug. Het ging allemaal vlekkeloos, ik heb de ronden die wij wilden afleggen gereden en ik heb op één foutje na, dat was onder het remmen tijdens VT1, geen fouten gemaakt. Dus het voelde alsof ik goed heb gereden."

De Brit vertelt dat hij op de limiet leek te rijden, maar de tijden tabellen vertellen echter een ander, minder positief verhaal. De uitslag toont namelijk dat de zevenvoudig wereldkampioen niet eens in de top-tien voorkomt op de vrijdagmiddag in Bakoe. Hamilton komt zelfs een seconde tekort op de snelste tijd van Perez.

Hamilton: "In de lange runs ging het wel wat beter. Over het algemeen voelde alles goed, en ik reed op de limiet, maar de wagen zat ook op haar limiet. Er waren stukken waar ik nog sneller zou kunnen, maar er was gewoon niet meer grip te vinden."

Mysterie

Hamilton lijkt dan ook wat in de war en gedesillusioneerd. Uit zijn woorden blijkt dat hij ook maar een klein beetje kan verklaren hoe de huidige vormcrisis van het jarenlange oppermachtige Mercedes te verklaren valt. De chaos lijkt compleet bij het team dat de afgelopen zeven jaar de wereldtitels veroverde.

Hamilton vertelt: "Het voelt qua snelheid in ieder geval niet alsof we een stap vooruit hebben gemaakt. Sterker nog, het lijkt erop dat we een stap terug hebben gedaan, maar echt zeker weet ik dat nog niet."

Toto Wolff was nog niet bereid commentaar te geven, hij heeft praatsessies met journalisten uitgesteld na de dramatisch verlopen vrijdag voor zijn Mercedes-team in Bakoe.