Valtteri Bottas alsnog op tijd aangekomen voor eerste vrije training in Bakoe

Het is Valtteri Bottas uiteindelijk gelukt. De Fin is in Bakoe aangekomen, nadat het hem eerder niet lukte om vanuit zijn thuisland naar Azerbeidzjan te vliegen. Er waren problemen met zijn vlucht en daardoor haalde hij het niet om op donderdag op tijd te zijn voor de persconferentie.

De Mercedes-coureur was de grote afwezige, maar Mercedes meldde gisteravond laat dat Bottas er toch in was geslaagd om te vliegen. De Fin maakte geen gebruik van een privéjet tijdens zijn reguliere vlucht, waar problemen mee waren, maar van een chartervlucht.