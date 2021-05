Vriendschap tussen Mick Schumacher en Sebastian Vettel is erg leerzaam

Mick Schumacher zegt dat hij al enorm veel heeft geleerd van de vriendschap die hij heeft met viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel. Zijn vader Michael Schumacher was een soort mentor voor Vettel toen hij in 2010 terugkeerde naar de grid en de toenmalige Red Bull-coureur begin twintig was.

Vettel rijdt tegenwoordig voor Aston Martin en zei dat hij de gunst wilde teruggeven toen Michael's zoon Mick, dit jaar op de grid debuteerde voor Haas F1.

Geheimen

Tot nu toe lijkt het erop dat hij dat heeft gedaan, waarbij Schumacher geniet van de relatie die het duo heeft gevormd. Mick Schumacher zei hierover tegen de internationale pers: "Sebastian heeft mij veel advies gegeven. De meeste zijn geheim omdat ze uit een competitiesport komen. Ik heb enorm veel respect voor hem en ik denk dat we dat een vriendschap kunnen noemen. Dat vind ik ook erg leuk. Hij heeft zoveel ervaring en er is zoveel dat ik van hem kan leren."

"Het belangrijkste advies is om nooit te vergeten waarom ik hier ben, want ik hou van de sport, en ik denk dat als je dat eenmaal verliest, je op de verkeerde plek bent. Ik geniet van mijn leven, ik doe het leukste op de wereld. Ik denk dat het geweldig is om iemand zoals hem te hebben om me advies te geven."