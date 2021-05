Prachtige Gulf-livery verdwijnt van de McLaren

McLaren kwam in Monaco voor de dag met een prachtige kleurstelling. Sponsor Gulf pakte groots uit en sloot met het Britse team een akkoord om voor de Grand Prix in Monte Carlo een bijzondere livery te maken. De 'old-skool' livery werd door veel F1-fans in hun harten gesloten.

Het team uit Woking heeft echter bevestigd dat het voor de race in Azerbeidzjan weer terug zal keren naar de gebruikelijke papaya kleur met blauwe tinten.

Mooiste auto van het veld

Dat ondanks het feit dat McLaren-coureur Lando Norris de eenmalige Monaco-livery beschrijft als 'verreweg de mooiste auto in het veld'.

Tegenover het Duitse RTL zei Norris: "Ik vertelde Zak Brown dat deze wagen qua kleuren er nog beter uitziet dan onze gebruikelijke."

Volgend weekend is het team echter zeker terug in papaya. Teambaas Andreas Seidl zegt dat dit ook was afgesproken: "Het was vanaf het begin duidelijk dat de livery eenmalig was. Het was bedoeld voor deze iconische race om de historische samenwerking met Gulf te vieren dat teruggaat tot de jaren 60. Dat was het idee achter het project tussen Gulf en McLaren."