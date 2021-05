Ross Brawn: "Gezanik en gejammer om andermans vleugels is zo oud als de weg naar Rome"

Het gemekker, gezanik, gejammer en gedram over de vleugels van de concurrent is zo oud als de weg naar Rome. Dat zegt de Managing Director van de FIA in in gesprek met ESPN.

Brawn lijkt het dreigement van Mercedes-baas Toto Wolff - dat hij wel eens een zaak zou kunnen gaan aanspannen tegen de federale autosportbond FIA vanwege de vermeend bewegende achtervleugels van Red Bull, Ferrari, Alfa Romeo en nog een aantal teams - niet al te serieus te nemen.

'Halfbakken' maatregelen, meent Wolff

Wolff vindt dat de FIA te laat ingrijpt. Na de GP in Spanje begon Lewis Hamilton een nieuwe saga in de F1 door de beweren dat de achtervleugel van de Red Bull zou bewegen. Lewis had meer dan de helft van die race de tijd om naar de achterkant van de Red Bull te kijken. .

Zwaardere gewichten

Daarop kwam de FIA met een aankondiging dat het met ingang van de GP van Frankrijk nieuwe en zwaardere tests zal invoeren die de beweegbaarheid van de achtervleugel moeten controleren. De gewichten waarmee de controles worden uitgevoerd worden verzwaard. Toto Wolff vond dat allemaal te lang duren, noemde de maatregelen 'halfbakken' en zei zelfs de zaak aanhangig te willen maken bij het Internationale Hof van Beroep. Red Bull zegt dat als Wolff dat doet, zij een punt gaan maken van de voorvleugel van de W12, want die zou toch ook teveel voordeel opleveren voor Mercedes, zo stelde Helmut Marko.

Glimach

Ross Brawn aanschouwt het allemaal met een glimlach; hij heeft het allemaal al zó vaak gezien in zijn tijd in de Formule 1.

Tegen ESPN zegt Brawn: "Ik denk niet dat het raceresultaat in Baku in gevaar zal komen. Ik denk dat de FIA in het verleden heel consistent is geweest met hun aanpak. Het zou me verbazen als de stewards tegen de mening van de FIA ingaan."

Springen op de voorvleugel

Voor Brawn is het allemaal niet nieuw. Brawn: "Dit is waarschijnlijk de 27e versie van de flexibele achtervleugel in de geschiedenis van de sport. In veertig jaar in de Formule 1 heb ik dit al meerdere malen meegemaakt. Ik kan me nog herinneren dat de technisch directeur van Williams in parc farmé op onze voorvleugel stond te springen om de FIA te laten zien dat deze te flexibel was."

Mercedes dreigt dus een zaak te starten, als Red Bull Racing in Baku - bochtig baantje maar ook gemeen lang recht stuk waar een flexibele vleugel wel eens flink wat snelheid kan geven - nog altijd wil rijden met hun vermeend flexibele achtervleugel.

Brawn ziet het allemaal aan en verwacht dat het wel los zal lopen allemaal. Wat denken jullie: Eindigt deze zaak in het gerecht? Gaat Red Bull's vleugel in Baku flexen en spant Wolff daadwerkeljk een zaak aan tegen de FIA of trekt de Mercedes-baas zijn keutel weer in?