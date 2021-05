Jacques Villeneuve: "Geen medelijden met Charles Leclerc, hij is zelf schuldig"

Charles Leclerc kan zichzelf alleen maar de schuld geven van het probleem waardoor hij niet eens kon starten bij de Grand Prix van Monaco van afgelopen zondag, aldus wereldkampioen Jacques Villeneuve uit 1997.

Hoewel de lokale coureur de snelste was in de kwalificatie, crashte hij vervolgens zijn Ferrari in zijn volgende en laatste ronde, wat vragen opriep of het misschien opzettelijk in 'Rascasse-stijl' was gecrasht.

De FIA ​​is echter overtuigd dat Leclerc het niet met opzet heeft gedaan. F1-wedstrijdleider Michael Masi: "Ik denk niet dat een coureur er op uit zou zijn om zijn auto in welke omstandigheid dan ook ernstig te beschadigen."

Wijzen naar Ferrari

Hierna werden de vragen in de richting van Ferrari afgevuurd, omdat het team ervoor koos om de versnellingsbak van Leclerc niet te vervangen - een onderdeel dat normaal gesproken beschadigd raakt bij vergelijkbare crashes.

Helmut Marko van Red Bull zei: "Ik kan zeggen dat onze auto kapot is, dat hebben we namelijk zelf ook gehad met Max Verstappen op exact hetzelfde punt."

Gianluca Gasparini, correspondent van La Gazzetta dello Sport, vroeg zich af: "Kunnen we de mannen van Ferrari veroordelen die dachten dat de SF21 oké was?"

Ferrari zei dat het probleem niet de versnellingsbak zelf was. De Italiaanse journalist denkt er het zijne van: "Niemand zou iets doen met de wetenschap dat de auto kapot zou gaan zodra hij de pitbox verliet, maar is het mogelijk dat ze zich op iets anders hebben geconcentreerd om de versnellingsbak te redden?"

Leclerc moet in spiegel kijken

De uitgesproken titelwinnaar van 1997 Villeneuve weet echter precies waar hij de schuldige moet aanwijzen. De Franse Canadees zei op RTBF: "Hij kan alleen zichzelf de schuld geven en moet in de spiegel kijken. Hij raakte de muur, dus we hoeven geen medelijden met hem te hebben."