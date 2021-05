Jos Verstappen: "Max is bijna altijd goed op stratencircuits, ik wist dat dit ging gebeuren"

Max Verstappen won zondag met overmacht de Grand Prix van Monaco. Een historische zege waarmee de Nederlander opnieuw een mooie Grand Prix aan zijn zegelijst toevoegde. Hiermee scoorde hij 25 punten en ligt daarmee aan de leiding van het kampioenschap van de F1.

Vader Jos Verstappen twijfelde nooit aan het feit dat Max de race in Monaco. Onbewogen liet het Verstappen senior niet. In gesprek met Formule 1 Magazine zegt Jos: "Monaco is natuurlijk een aparte race, heel speciaal. Ik had kippenvel toen Max over de finish kwam. Ik wist dat het ging gebeuren, want Max is bijna altijd goed op stratencircuits."

Niet aanwezig

In het verleden was Jos Verstappen vaak zelf aanwezig tijdens de weekenden dat Max moest racen. Ook twee weken in Barcelona was hij op het circuit, maar in Monaco was hij er niet bij.

Eerder vorige week was hij wel in Monaco, maar voor het raceweekend vloog hij terug naar huis, waardoor hij 1 van de 1,3 miljoen kijkers was die op televisie de zege van Max en Red Bull Racing aanschouwden: "Maar daarop zie ik het net zo goed als wanneer ik op het circuit ben. Max weet dat ik alles volg en zie, maar hij kan het al heel lang makkelijk af zonder mij. We bespreken dingen elke dag. Ik heb hem vlak voor de start van de race ook gesproken: dan gaat het vooral over strategie en vertelt Max wat ze gaan doen."