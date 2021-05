La Gazzetta dello Sport: "Leclerc's schakelbak wordt niet vervangen en Leclerc start vanaf pole"

Volgens de doorgaans goed geïnformeerde Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport start Charles Leclerc de Grand Prix van Monaco vanaf pole position. De monteurs van Ferrari zouden de versnellingsbak van de Ferrari niet hebben verwisseld na de crash van de Monegask van zaterdag.

Gazzetta reports: "From rumors it seems that Ferrari will not replace the gearbox of Charles's SF21. Further checks were made this morning and the decision seems to be to keep the current gearbox. So Charles will start from pole position."#MonacoGP