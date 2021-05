Bevestigd: Mick Schumacher zal niet deelnemen aan kwalificatie GP Monaco

Mick Schumacher kent tot nu toe een moeizaam weekend op de straten van Monte Carlo. Al eerder dit weekend wist hij de vangrail te raken in Massanet wat voortijdig de sessie stopte. Tijdens de derde vrije training gebeurde dit weer, dit keer bij het uitkomen van Casino Square.

Hij brak zijn voorwiel af en kon niet meer verder rijden. Het is dan ook maar de vraag of het Haas F1 Team zijn wagen op tijd kan repareren voor de kwalificatie die een kleine twee uur na de crash plaats gaat vinden.

Inmiddels is er bevestigd dat de schade dusdanig groot is dat de jonge Duitser niet deel zal kunnen nemen aan de kwalificatie. Schumacher zal dus de Grand Prix van Monaco als laatste starten.

Haas have confirmed Schumacher will not take part in qualifying. Chassis damage is too extensive, and ongoing. #F1 #MonacoGP — Thomas Maher (@thomasmaheronf1) May 22, 2021

Toen Mick eenmaal terug in de garage was van zijn team was de jonge Duitser zichtbaar teleurgesteld in zichzelf. In onderstaande video is te zien hoe hij zijn verontschuldigingen aanbiedt aan zijn team, maar toch is het mooi om te zien hoe een van de engineers hem relativerend op zijn rug klopt.