Frustraties lopen op bij woedende Helmut Marko: "We hebben het Yuki duizend keer gezegd"

Red Bull-adviseur Helmut Marko is gefrustreerd dat Yuki Tsunoda de duidelijke instructies voor Monaco niet heeft opgevolgd. Na de vele lofuitingen voorafgaande aan zijn debuut, is Tsunoda over de kook gegaan in de eerste paar races.

Ook de training op donderdag in het prinsendom was weer een leercurve voor de Japanse coureur toen hij contact maakte met de vangrails, waardoor hij slechts elf ronden kon rijden tijdens de tweede training.

Slecht luisteren

Helaas wekte dit de woede van Marko, die verklaarde dat Tsunoda al meerdere keren te horen had gekregen dat het in Monaco allemaal draait om het opbouwen van een raceweekend.

Marko zei tegen de media in Monte Carlo: "We hebben hem duizend keer verteld dat het allemaal maar om één ding gaat in Monaco: meters maken, meters maken, meters maken. Hij zou echt moeten leren om wat discipline te tonen."

Tsunoda zei zelf dat zijn incident 'niet het allerergste was' dat er kon gebeuren.