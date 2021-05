"Blijkbaar zijn wij een bedreiging voor Mercedes en Red Bull in Monaco"

Carlos Sainz zegt "blijkbaar wel" als hem wordt gevraagd of het team van Ferrari een bedreiging gaat zijn voor Mercedes en Red Bull in Monaco.

Vorig jaar maakte het fameuze team uit Maranello nog het slechtste seizoen sinds jaren mee, maar in Monaco lijkt er sprake van een wederopstanding van het rode team.

Tijdens de eerste vrije training eindigt Carlos Sainz niet ver achter Sergio Perez, terwijl Charles Leclerc vooral lang de kant staat al zijn versnellingsbak wordt gewisseld. Aan het einde van de tweede vrije training is het Charles Leclerc die bovenaan de tijdenlijsten prijkt, Carlos Sainz is wederom tweede.

Berichtje

Lando Norris is niet verbaasd dat Ferrari het zo goed lijkt te doen in Monaco. Hij had daarover al contact met zijn voormalige teamgenoot Carlos Sainz, vertelt Norris.

Norris: "Begin deze week stuurde ik nog een berichtje naar Carlos waarin ik zei 'jij gaat de race winnen'. Ik heb altijd gezegd dat Ferrari ongelooflijk sterk is in de bochten."

Onderonsje

Dr. Helmut Marko liep zijn voormalige Red Bull-talent in de paddock in Monte Carlo tegen het lijf en zou daarbij hebben geroepen: "Ik hoop dat je niet al teveel brandstof aan boord had."

"Daar kom je zaterdag wel achter", zo zou Sainz terug hebben geroepen naar Marko. Carlos Sainz is dan ook opgetogen dat zijn team er zo goed voor lijkt te staan in de straten van Monte Carlo.

Snelste, of toch niet?

Charles Leclerc was de snelste van de donderdag en hij tempert de verwachtingen alvast. Hij zegt te verwachten dat Ferrari toch weer achter Mercedes en Red Bull zal belanden in de kwalificatie.

Christian Horner van Red Bull Racing is het daar mee eens. "Wij hebben vaker ervaren dat Ferrari en Alfa Romeo toch wat sneller lijken tijdens de eerste dag met vrij trainingen."

"Bijna te goed om waar te zijn"

Of dat ook daadwerkelijk het geval is zal moeten blijken dit weekend, Charles Leclerc gaf gisteren wel aan dat de zaken er goed uit zien voor Ferrari, maar: "het ziet er bijna té goed uit om waar te zijn."

Volgens Dr. Helmut Marko ziet Ferrari er ook sterker uit omdat Red Bull worstelde donderdag tijdens de eerste vrije trainingen in de Grand Prix van Monaco.

Marko: "Onze concurrenten zien er heel sterk uit en wij lijken er minder voor te staan, en dat maakt het gat ook gelijk zo groot."