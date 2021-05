Perez is niet gediend van druk bij Red Bull: "Ze hoeven mij niet te vertellen wat ik moet doen"

Sergio Perez zegt dat Red Bull hem niet hoeft te vertellen wat hij moet doen. Hij weet wat het team van hem verlangt om de goede resultaten te boeken.

Druk zetten op Mercedes

De laatste keer dat hij op het circuit van Barcelona was, had Perez een slechte kwalificatiesessie en begon de race op de achtste plaats, wat betekende dat zijn teamgenoot Max Verstappen de enige Red Bull was in de strijd tegen Mercedes.

De Nederlander startte van de tweede plaats achter Lewis Hamilton, en verklaarde dat hij 'alleen' was in de strijd met Mercedes. Zowel Helmut Marko als Christian Horner klonken wanhopig en hij drongen er bij Perez op aan mee te doen om de strijd aan het front.

Met Verstappen en Hamilton die de eerste twee plaatsen bezetten, gelooft Marko in de rol voor de tweede coureur: "Dit kampioenschap zal ook worden beslist door de tweede coureur in het team."

Niet om Max te helpen

Perez zegt dat hij weet wat hij moet doen. In aanloop naar de Grand Prix van Monaco zei hij: "Alle druk komt van mijzelf. Ik wil echt het maximale potentieel leveren, zodat ik ook het team kan helpen. Red Bull heeft me niet onder druk gezet, ik weet wat voor werk ik moet doen, dus ze hoeven me niet te vertellen wat ik moet doen. De verantwoordelijkheid ligt bij mijzelf, het is om maximaal te presteren."

"Het is niet in de eerste plaats om Max te helpen, het is om te presteren, om in de strijd te zijn waar de auto moet zijn. Zo simpel is het. Ik moet zijn waar de auto het verdient, en dat lukte in Spanje niet."