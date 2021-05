McLaren en Lando Norris tekenen nieuw contract voor 2 jaar

Lando Norris zal in 2022 en 2023 de kleuren van McLaren blijven verdedigen. De Brit en het team uit Woking verlengden het contract voor 2 jaar. Hierdoor blijft Norris voorlopig verbonden aan het team waarmee hij in 2019 debuteerde in de Formule 1.

Hiermee is de line-up van McLaren voor de komende jaren verstevigt, aangezien teamgenoot Daniel Ricciardo al een langlopend contract heeft.

De 21-jarige coureur is uiteraard blij met zijn verlenging: "Nu ik bijna vijf jaar bij het team werk, voel ik me hier echt een deel van de familie en ik kon me niet voorstellen dat ik ergens anders aan de volgende fase van mijn carrière zou beginnen. McLaren is een enorme steun geweest sinds mijn dagen in de junior series en sindsdien heb ik met veel plezier geleerd en me ontwikkeld als coureur."

Evolutie en herstelplan

Teambaas Andreas Seidl zei dat de beslissing om Norris te contracteren voor meerdere jaren 'heel eenvoudig' was voor McLaren. Seidl: "Lando heeft indruk op ons gemaakt sinds zijn debuutjaar met zijn prestaties, en zijn evolutie als coureur sindsdien is duidelijk te zien. Hij is een integraal onderdeel van ons prestatieherstelplan en zijn record tot nu toe, door het afgelopen jaar twee podia te behalen met het team, heeft aangetoond dat hij een formidabele coureur is op het circuit."

"Net als hij hebben we samen sterke ambities voor onze toekomst en ik ben blij dat we deze lijn voortzetten voor zowel Lando als het team. Met Lando en Daniel hebben we een enorm getalenteerde en spannende coureursopstelling, en deze aankondiging is een sterk signaal van toewijding aan het volgende hoofdstuk voor McLaren vanaf 2022. "

Norris maakte zijn Formule 1-debuut bij McLaren in 2019 en heeft sindsdien twee podiumplaatsen behaald, het meest recent in de Grand Prix van Emilia-Romagna in Imola. Hij maakte eerder deel uit van het junior driver-programma van het team.