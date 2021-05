Sainz nog steeds vertrouwen aan het opdoen met startsysteem SF21

Ondanks het feit dat Ferrari-nieuwkomer Carlos Sainz knap zijn mannetje staat tegen superster Charles Leclerc, geeft de Spanjaard toe dat hij nog steeds niet helemaal vertrouwd voelt met het startsysteem van Ferrari. Ook in Spanje kwam Sainz moeilijk van zijn plek.

Normaliter was Carlos Sainz een snelle starter, maar op het Circuit de Barcelona-Catalunya verloor hij plekken aan Daniel Ricciardo en Sergio Perez - daarmee viel hij terug van P6 naar P8. Sainz was niet in staat om beide coureurs opnieuw te kunnen passeren, en waar zijn teamgenoot wegreed op P4 - zelfs even op P3 voor de Mercedes van Bottas - zat Sainz vast in het middenveld en finishte zijn teamgenoot meer dan 20 seconden voor hem.

De Spanjaard heeft, echter, inmiddels publiekelijk bekend dat hij het startsysteem nog lastig vindt, en ook dat hij al met zijn team bezig is om te kijken waar mij meer zelfvertrouwen op kan doen na zijn switch van McLaren.

"Ik ben met mijn engineers om de tafel te gaan om te kijken wat er beter kan", zo vertelde Sainz na de race in Spanje. "Maar het is duidelijk dat ik nog steeds veel vooruitgang kan boeken met het startsysteem - om er voor te zorgen dat ik perfect van mijn plek kom en de perfecte eerste honderd meter heb."

"Echter, ik denk dat dit in Spanje niet het probleem was", zo vertelt Sainz verder. "In Spanje was het probleem gewoon hoe ik me gepositioneerd had. Ik kwam uit de slipstream maar werd ingesloten door Esteban Ocon. Daardoor raakte ik flink wat posities kwijt aan mensen die in de buitenbocht zaten."

"Om een perfect resultaat te krijgen zoals Charles Leclerc had, dat is een combinatie van factoren. Gedurende het weekend dien je alles aan elkaar te knopen, en om in de kwalificatie een perfect rondje te rijden zodat je verder naar voren kan starten", zo legt Sainz verder uit. "Dan had het ietwat minder uit gemaakt als ik een slechte start had gehad.

"Bij McLaren was dit iets waar ik juist goed in was - heel het weekend goed aan elkaar knopen. Dit is iets waar ik aan moet blijven werken naarmate er meer races zullen plaatsvinden - ik moet op het hoogst mogelijk niveau presteren", zo concludeert Sainz.