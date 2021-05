Marko: "Alpine en Alfa Romeo hebben ook flexibele achtervleugels"

Volgens Red Bull-adviseur Helmut Marko zullen in 2021 minstens twee andere Formule 1-teams het ontwerp van hun achtervleugels moeten veranderen. De nieuwe opheldering van de FIA over de flexibiliteit van de achtervleugel is naar verluidt direct gericht op Red Bull Racing, nadat Lewis Hamilton had verwezen naar de 'buigzame' vleugel op de auto van Max Verstappen in Barcelona.

FIA test vleugels

De FIA heeft laten weten op een nieuwe manier de achtervleugels en belastbaarheid te gaan testen. Voorheen was dit voor Red Bull geen probleem, zo stelt Marko aan motorsport-magazin.com: "Onze achtervleugel heeft alle vereiste belastingtests doorstaan. Nu is er een nieuw criterium dat verschillende parameters heeft met betrekking tot downforce. Dit gebeurt normaal als er nieuwe regels worden ingevoerd en teams grijze gebieden ontdekken."

"Maar we zijn niet de enigen die het doen. Dit heeft ook gevolgen voor andere teams. Zowel Alpine als Alfa Romeo gebruiken achtervleugels die bij hoge snelheid buigen. Ook zij zullen veranderingen moeten aanbrengen", zei Marko stellig.