Scuderia AlphaTauri strikt valutahandelaar ICM.com als nieuwe partner

Het team van Scuderia AlphaTauri heeft een nieuwe partner aan de haak geslagen. Het betreft ICM.com, een in Groot-Brittannië gevestigde online valutahandelaar. De aftrap van de samenwerking vindt komend weekend bij de Grand Prix van Monaco plaats, met het logo en de naam van ICM.com op de AT02, in de pitbox en op de kleding van coureurs Pierre Gasly en Yuki Tsunoda.

AlphaTauri-teambaas Franz Tost: "Ik ben blij om deze opwindende samenwerking met ICM.com, dat net als wij dagelijks op een globale schaal opereert, aan te kondigen. Als team dat in een internationaal kampioenschap actief is krijgen we vrijwel elke dag te maken met wisselkoersen en verschillende valuta, en dat is waar de expertise van ICM.com ons kan helpen. Het is geweldig om een op de toekomst gerichte organisatie als partner te mogen verwelkomen."

ICM.com-directeur Shoaib Abedi voegt toe: "We vinden het spannend om bij AlphaTauri onze eerste schreden te zetten in de wereld der Formule 1, de koningsklasse van de autosport die zich onderscheidt met auto's die er buitenaards uitzien en fenomenaal snel zijn. Met een cumulatief publiek van 2 miljard kijkers en een zwaar betrokken fanschare kan dit van grote betekenis zijn voor de naamsbekendheid van ICM.com. Met 23 races is de Formule 1 werkelijk een globaal platform en dat past bij de visie van ICM.com."