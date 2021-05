Steiner legt uit waarom Mazepin snelheid mist: "Moeite met zwakke achterkant"

Nikita Mazepin vindt het moeilijk om het maximale uit zijn Haas VF-21 te halen vanwege de 'zwakke achterkant', zegt Guenther Steiner. Hoewel Mazepin de belichaming is van een betaalde coureur, kreeg hij een Formule 1-stoeltje nadat zijn vader Dmitry Mazepin, zwaar in het team had geïnvesteerd via zijn bedrijf Uralkali.

Hij eindigde als vijfde in het Formule 2-kampioenschap van vorig jaar en behaalde zes podia met de Hitech Grand Prix, waaronder twee overwinningen.

Negatieve cirkel

Tot op heden vertoont zijn Formule 1-carrière echter niet veel tekenen van genoemd talent. Mazepin moet nog een Grand Prix finishen in dezelfde ronde als de leider, in feite heeft hij twee ronden achterstand in de drie races waarin hij de geblokte vlag zag.

Hij moet zijn teamgenoot Mike Schumacher nog verslaan in zowel de kwalificatie en de race en moet nog helemaal onderaan de resultatenpagina's verdwijnen.

Het was geen goede start voor de rookie van Haas, waarbij Steiner uitlegde dat hij moeite heeft om zich aan te passen aan de VF-21. Iedereen bij Haas is zich terdege bewust van de zwakke punten van hun auto, waaronder de stabiliteit van de achterkant.

Achterkant niet stabiel

Helaas voor Mazepin is hij een coureur die van precies het tegenovergestelde houdt. Tegen Autosport zegt Steiner: "Wat je doet is om hem te geven wat hij wil, je werkt daarvoor met wat je hebt. Maar het verschil is dat in de juniorcategorieën de auto's normaal gesproken van één merk zijn, dus je begint met dezelfde basis."

"Het is duidelijk dat onze basis dit jaar niet goed is vergeleken met onze oppositie. En we weten dat we aerodynamisch gezien een zwakke achterkant hebben, dus we hebben niet genoeg downforce. We proberen het gewoon in te halen met wat veranderingen in de afstelling. Dat is het enige dat we nu kunnen doen."

"Op sommige circuits is dat mogelijk, andere niet. Het hangt een beetje af van waar je balans moet zijn, vanwege de verschillende soorten bochten. Het is dus geen makkelijke taak met deze auto om iets te vinden dat hij leuk vindt, omdat de achterkant onstabiel is."