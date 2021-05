Sprintrace op Silverstone begint om 17.30 uur Nederlandse tijd

Het aanvangstijdstip voor de allereerste sprintrace in de geschiedenis van de Formule 1 is bekendgemaakt. De organisatie van de Britse Grand Prix op Silverstone heeft namelijk een tijdschema geopenbaard, waaruit op te maken valt dat de zogenaamde superkwalificatie op zaterdag om 16.30 uur lokale tijd van start gaat. Dat zou dan 17.30 uur Nederlandse tijd zijn.

Het hele weekend heeft door het experiment met de sprintrace op zaterdag een afwijkend format. Op vrijdag vindt de eerste vrije training plaats van 14.30 uur lokale tijd tot 15.30 uur lokale tijd, gevolgd door de kwalificatie voor de superkwalificatie van 18.00 uur lokale tijd tot 19.00 uur lokale tijd. Op zaterdag is er eerst de tweede vrije training van 12.00 uur lokale tijd tot 13.00 uur lokale tijd, waarna de superkwalificatie op het programma staat van 16.30 uur lokale tijd tot 17.00 uur lokale tijd.

De hoofdrace, de daadwerkelijke Grand Prix van Groot-Brittannië, vangt op zondag gewoon om 15.00 uur lokale tijd aan. Het weekend in Silverstone is het eerste van in totaal drie weekenden waarin de Formule 1 experimenteert met een sprintrace op zaterdag. De overige twee locaties zijn nog niet officieel prijsgegeven, maar het zou gaan om Monza en Sao Paulo.