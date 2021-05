Officieel: Turkije geannuleerd, twee Grands Prix in Oostenrijk

De Grand Prix van Turkije is weer van de Formule 1-kalender voor 2021 gehaald, zo heeft de koningsklasse van de autosport bevestigd. In plaats daarvan zullen er net als vorig seizoen weer twee races op de Red Bull Ring in Oostenrijk plaatsvinden. De Franse Grand Prix schuift een week naar voren op, naar 20 juni, en wordt gevolgd door twee raceweekenden in Spielberg. Het weekend van 13 juni blijft leeg.

De eerste van de twee rondes op de Red Bull Ring zal als de Grand Prix van Stiermarken door het leven gaan, het evenement op 4 juli blijft gewoon de Oostenrijkse Grand Prix. De Formule 1 bedankt de regio Provence-Alpes-Cote d'Azur en de organisatie van de Grand Prix van Frankrijk op Paul Ricard voor het meedenken over en meewerken aan een oplossing, zoals ook een woord van dank uitging van Oostenrijk voor de bereidwilligheid om weer twee races te organiseren.

Formule 1-baas Stefano Domenicali: "We keken er allemaal naar uit om weer naar Turkije te gaan, maar door de reisrestricties is het voor ons niet mogelijk om in juni al een bezoek te brengen aan Istanbul Park. De Formule 1 heeft eens te meer aangetoond dat het snel kan reageren en binnen mum van tijd met oplossingen op de proppen kan komen. We zijn verguld dat het seizoen middels een double-header in Oostenrijk uit 23 Grands Prix blijft bestaan."

"Ik wil van de gelegenheid gebruikmaken om de promotor en autoriteiten in Turkije te bedanken voor hun inspanningen in de voorbije weken en ik ben de promotors in Frankrijk en Oostenrijk dankbaar voor hun snelheid, flexibiliteit en enthousiasme in onze zoektocht naar een oplossing. We staan sinds het begin van het jaar in nauw contact met al onze promotors en we blijven de nauw met hen samenwerken in de komende periode."

Turkije heeft bij de Formule 1 het verzoek ingediend om later dit seizoen alsnog een race te mogen organiseren, mocht er onverhoopt nog een opening ontstaan op de kalender. De organisatie van de Chinese Grand Prix diende eerder een soortgelijk verzoek in. De Turkse Grand Prix was juist als vervanger van de geannuleerde Canadese Grand Prix op het schema opgenomen, maar kan zelf dus ook niet doorgaan.