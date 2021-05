Yuki Tsunoda moet terug naar de basis na drie slordige weekenden

Scuderia AlphaTauri-coureur Yuki Tsunoda werd na zijn puntenfinish bij zijn Formule 1-debuut in Bahrein bejubeld, maar nadien heeft de jonge Japanner zich niet meer in positieve zin kunnen onderscheiden. Zijn crash tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Emilia-Romagna lijkt zijn zelfvertrouwen een serieuze knauw gegeven te hebben.

Hij maakte in de voorbije drie weekenden vooral naam als opgewonden standje, maar hij kon het tempo van teamgenoot Pierre Gasly niet volgen. In Spanje strandde Tsunoda al in Q1 en betichtte hij zijn team in eerste instantie van een ongelijke behandeling, al slikte hij die woorden rap weer in. In de race viel hij na zeven ronden uit met een technisch probleem.

Daar kon hij niks aan doen, maar dat neemt niet weg dat hij na Bahrein drie slordige weekenden heeft afgewerkt. Tsunoda moet terug naar de basis, beseft hij zelf ook. Een debuutseizoen gaat met vallen en opstaan. De rookie van AlphaTauri is gevallen, nu is het aan hem om te laten zien hoe snel hij dit achter zich kan laten om weer op te staan.

Tsunoda: "In Spanje was ik vanaf de vrije trainingen al vrij gefrustreerd, het ging niet zoals ik wilde. De kwalificatie was waarschijnlijk mijn eigen fout, maar aan mijn uitvalbeurt in de race kon ik niets doen. Ik moet deze fase overleven en mijn focus herpakken. Dit soort dingen gebeurt, misschien beter nu dan aan het eind van het seizoen. Ik moet de reset-knop indrukken voor Monaco."