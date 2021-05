Ocon altijd extra op zijn hoede als hij Mazepin tegenkomt op de baan

Haas F1-rookie Nikita Mazepin heeft in zijn eerste vier Grand Prix-weekenden in de Formule 1 geen verpletterende indruk achtergelaten. De Rus viel tot nu toe vooral op door vaak van de baan te spinnen en rare acties waarmee hij andere rijders in de weg reed.

Mazepin heeft nu al een twijfelachtige reputatie opgebouwd bij zijn collega's, blijkt uit de woorden van Alpine-rijder Esteban Ocon. "Of ik bang ben voor hem? Ja, eigenlijk wel. Als onze wegen kruizen op het circuit, dan ben ik altijd 200 procent meer op mijn hoede dan bij een andere coureur."

In Spanje beklaagde Ferrari-rijder Charles Leclerc zich al over Mazepin toen hij door de Rus werd opgehouden tijdens de eerste vrije training. "Mazepin gaat nooit veranderen", brieste de jonge Monegask over de boordradio nadat de debutant hem in de weg had gezeten.

Later in het weekend hield Mazepin ook nog McLaren-coureur Lando Norris op tijdens de kwalificatie, wat hem op een grid penalty en een strafpunt op zijn superlicentie kwam te staan. De 22-jarige Rus maakt vooralsnog weinig vrienden onder zijn collega's.